Мнение: грузинская контрреволюция лоукостеров

Пожалуй, самой резонансной негативной новостью в Грузии, связанной с пандемией, стало решение венгерской бюджетной авиакомпании Wizzair закрыть свою базу в грузинском городе Кутаиси (как уточнила компания, временно — примерно на год) и, соответственно, отменить большинство рейсов из этого аэропорта в европейские города.

Будут выполняться лишь те рейсы, которые обслуживались с других баз авиакомпании — известно, что компания планирует возобновить с августа всего восемь рейсов из 29, ранее выполнявшихся из Кутаиси.

Это станет большим ударом по гражданам Грузии, и не только в экономическом плане.

В соцсетях, особенно в группах, посвященных путешествиям, царит нечто вроде паники — дешевые поездки в Европу за последние восемь лет для многих стали неотъемлемой частью жизни.

Студенты и работающие за рубежом граждане Грузии потеряли уже купленные билеты, некоторые — по нескольку раз.

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Уныние царит и среди тех, кто рассчитывал на скорое возобновление международного туризма в надежде хоть частично компенсировать огромный убыток в результате пандемии. Ведь именно рейсы лоукостеров обеспечивали в значительной степени поток туристов из Европы.

Многие разочарованные граждане обвиняют в случившемся правительство. И эти обвинения не лишены логики.

Непонятное решение

Правительство, которое сначала объявило, что откроет с июля международные полеты, что Грузия станет чуть ли не первой страной в мире, которая начнет принимать туристов, что ведутся переговоры с несколькими странами об открытии “зеленых коридоров” — вдруг вопреки всем своим обещаниям передумало открывать страну с 1 июля и решило продлить запрет на полеты еще на месяц.

Фото: Давид Пипиа, JAMnews

И это — при практически идеальной эпидемиологической ситуации, при одном-двух новых случаях коронавируса в день.

И это тогда, когда страны Европы уже пустили авиаперелеты между собой, а Грузия стала единственной страной Восточной Европы, гражданам которой Евросоюз открыл свои границы.

Компания Wizzair ждала открытия грузинского неба до последнего, но в итоге сразу же после последнего решения грузинских властей решила больше не держать зря самолеты в закрытом аэропорту.

Зато в июле, как и в предыдущие месяцы, правительство наделило единственную авиакомпанию “Аирзена Грузинские авиалинии” правом на выполнение чартерных рейсов. В итоге билеты на рейсы этой авиакомпании с посредственным сервисом из городов Европы в Грузию стоят до тысячи долларов.

Долгие годы руководство “Аирзены” пыталось вести бизнес и бороться с конкурентами своеобразными способами — то требуя выгнать из страны лоукостеры, то настаивая на льготной плате за пользование аэропортами. А глобальная пандемия стала просто золотой жилой для “Аирзены”.

Больше чем экономика

Последствия у этого события не только экономические, хотя экономика пострадает очень сильно. Прежде всего, закрылось успешное предприятие, на котором работали до 150 граждан Грузии. Кроме того, работу потеряют еще много людей — таксисты, водители автобусов, работники туристических компаний и т.д.

Дело в том, что лоукостеры для Грузии — гораздо более важная вещь, чем для любой другой страны. С открытием в 2012 году Кутаисского международного аэропорта и приходом в Грузию компании Wizzair в стране произошла настоящая революция.

Известный факт, что Грузия стремиться к Европе, ее население поддерживает интеграцию в ЕС и НАТО. Но в отличие от Украины или Молдовы Грузия не граничит с ЕС, туда нельзя просто доехать на машине.

Открытие дешевых перелетов в Европу сделало поездки туда доступными не только элите, а практически каждому.

Благодаря рейсам Wizzair и открывшемуся с 2017 года безвизовому режиму, за эти годы сотни тысяч жителей Грузии побывали в Европе, а многие ездили регулярно — учиться, работать, навещать близких, просто погулять по туристическим местам.

Эти люди не только своими глазами видели жизнь в Европе, но и привозили с собой в Грузию европейский опыт работы, учебы, да и просто культуры жизни.

Кутаисский аэропорт и Wizzair стали для граждан Грузии самым главным окном в цивилизованный мир.

И это имело для страны огромное политическое и даже ментальное значение. И правительство Грузии должно было ночей не спать, лишь бы не допустить закрытия этого окна.

Но оно допустило. Единственный аргумент сторонников решения правительства — в случае приезда туристов из-за рубежа сдержать коронавирус станет сложнее, и система здравоохранения может не справиться.

Но, во-первых, что изменит один месяц? Или власти рассчитывают удержать Грузию закрытой бесконечно? А во-вторых, у властей было несколько месяцев, чтобы подготовить как протоколы безопасности, так и сектор здравоохранения к возобновлению международных поездок.

Но, видимо, власти решили пойти по самому простому пути, не особо задумываясь о последствиях.

Конечно, рано или поздно рынок возьмет свое — людям нужно будет летать из Грузии и в Грузию. Но на восстановление того, что было, наверняка уйдут годы. Которые можно было не терять.