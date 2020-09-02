С 1 января грузинские пограничники будут иметь право не пускать граждан Грузии в страны Евросоюза

Парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект, согласно которому пограничная полиция будет решать, пускать ли гражданина Грузии из Грузии в Шенгенскую зону.

Закон вступит в силу 1 января 2021 года.

С этой даты полиция будет проверять документы того, кто хочет выехать в ЕС, по нескольким критериям. И в случае подтверждения любого из них гражданин не сможет пересечь границу Грузии.

Эти критерии таковы:

— Если человеку запрещен въезд в любую страну ЕС / Шенгенской зоны и этот факт известен пограничному контролю Грузии.

— До истечения срока действия биометрического паспорта осталось менее трех месяцев.

— Отсутствие обратного билета, брони билета, документа, подтверждающего право на проживание в стране Шенгенского соглашения или согласие принимающей стороны.

— Отсутствие медицинской страховки.

— Если человек не сможет доказать, что у него есть деньги на поездку.

Из-за возросшего количества просителей убежища из Грузии и преступлений, совершаемых гражданами Грузии в Европе, усилилась критика со стороны некоторых стран ЕС, поясняют авторы проекта.

«Германия, а также Швеция как в европейских структурах, так и в медиа открыто заявили, что склонность грузин недобросовестно использовать безвизовый режим заслуживает внимания и что возможно начать обсуждение механизма его приостановки», — сказано в аннотации законопроекта.

Среди инициаторов законопроекта – спикер парламента Арчил Талаквадзе, несколько действующих и бывших членов провластной фракции “Грузинская мечта”.

С марта 2017 года граждане Грузии пользуются правом на безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны сроком до 90 дней в течении 180 дней.